New YorkDer Euro hat am Donnerstag im frühen Handel an seine deutlichen Gewinne vom Vortag angeknüpft und ist auf den höchsten Stand seit Ende Dezember gestiegen. Nach der ersten Pressekonferenz seit den US-Wahlen mit dem künftigen Präsidenten Donald Trump war der Dollar bereits am Mittwoch unter Druck geraten.

Die europäische Gemeinschaftswährung stieg im Gegenzug deutlich und kletterte zum Donnerstagmorgen auf bis zu 1,0639 US-Dollar. Zuletzt lag sie nur geringfügig darunter. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0503 (Dienstag: 1,0567) Dollar festgesetzt.