Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Vormittag kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 68,14 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 43 Cent auf 62,16 Dollar. In den vergangenen zwei Wochen verteuerte sich das Barrel Brent um knapp vier, das Fass WTI um beinahe sechs Prozent.

Unterstützung erhalten die Rohölpreise nach wie vor durch die angespannte Lage im ölreichen Iran. Das drittgrößte Förderland des Ölkartells Opec wird seit etwa eineinhalb Wochen durch eine Protestwelle unzufriedener Bürger erschüttert. Zuletzt scheint die Situation aber zumindest nicht weiter eskaliert zu sein.