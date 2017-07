So hat ihr seit einem Jahr neuer Ölminister Khalid Al-Falih die Förderkürzung des Kartells mit zehn weiteren Nicht-Mitgliedsstaaten maßgeblich eingefädelt.

FrankfurtSaudi-Arabien ist der unumstrittene Anführer der 14 Mitglieder zählenden Organisation erdölexportierender Staaten (Opec). Das Königreich steht für fast ein Drittel der Produktion des Ölkartells. Was die Saudis sagen und wie sie sich verhalten, hat Gewicht.

Insgesamt ergibt sich trotz der Erhöhungen nach Handelsblatt-Berechnungen eine Umsetzungsquote von mehr als 93 Prozent, bemisst man die Kürzungen am vereinbarten Produktionsniveau vom Oktober 2016.

Im Königreich bemühen sich Experten, zu beschwichtigen: „Ein Anstieg um diesen marginalen Betrag ist von den Umständen gerechtfertigt“, sagte der ehemalige Saudi-Aramco-Vizepräsident für das Explorationsgeschäft, Sadad al-Husseini, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Mit den Umständen meint er die Sommersaison am Golf. Wegen der Hitze steigt der Stromverbrauch von Klimaanlagen. Weil Elektrizität in Saudi-Arabien laut Statistiken der Internationale Energieagentur noch immer zu knapp der Hälfte mit Öl erzeugt wird, steigt demnach auch der Ölverbrauch.

Seit Monaten warnt Commerzbank-Chef-Rohstoffstratege Eugen Weinberg, dass die hohe Disziplin der Opec – das Kartell hat seine Ziele seit März nahezu vollständig erfüllt oder sogar übertroffen – im Laufe des Jahres nachlassen könnte. Je niedriger der Ölpreis, desto größer die ökonomischen Sorgen in den stark vom Ölpreis abhängigen Haushalten der Opec-Staaten. Der Druck nimmt zu. Seit Jahresbeginn hat sich Öl um rund ein Fünftel auf derzeit 48 Dollar je Barrel verbilligt. Die Frage ist: Bröckelt das Abkommen nun?

Um erst gar nicht Spekulationen über eine mögliche schwindende Disziplin des Kartells aufkommen zu lassen, legt Saudi-Arabien nach den höheren Zahlen Reuters-Informationen zufolge eine neue Zielmarke nach: Im August will das Königreich seine Ölexporte um 600.000 Barrel kürzen, um so die höhere Produktion in den Sommermonaten zu kompensieren. Nun müssen den Worten auch Taten folgen.