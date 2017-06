Eine Sprecherin der Busch-Gruppe erklärt hierzu, der Familie seinen 15 Prozent der Aktien von Pfeiffer Vacuum innerhalb eines kurzen Zeitraums zum Kauf angeboten worden. Pfeiffer Vacuum hatte jedoch keinen Großaktionär, so dass Familie Busch die Aktien in sehr kurzer Zeit gleich von mehreren Investoren gekauft haben müsste, was ungewöhnlich wäre. Die BaFin überprüft nun, ob die Buschs gegen die Meldepflichten verstoßen haben.

Darüber hinaus geht die Behörde der Frage einer möglichen Marktmanipulation nach. Nachdem die Buschs 15 Prozent an Pfeiffer Vacuum erworben hatten, erklärten sie im September 2015, Pfeiffer Vacuum sei für sie nur ein Finanzinvestment zur Erzielung von Handelsgewinnen. Sie strebten weder an, mehr als 30 Prozent der Anteile zu erwerben, noch Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats nehmen zu wollen. Dennoch stockten sie ihren Anteil an Pfeiffer Vacuum innerhalb weniger Wochen auf 27 Prozent auf und gaben kurz darauf bekannt, dass sich ihre Absichten geändert hätten: Sie offenbarten nun ein strategisches Interesse an Pfeiffer Vacuum. Mehr als 30 Prozent an dem Vakuumhersteller zu erwerben schlossen sie nicht mehr aus. Ebenso erklärten sie, Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats nehmen zu wollen. Eine derart grundlegende Änderung der Absichten eines Aktionärs innerhalb weniger Wochen ist ungewöhnlich.