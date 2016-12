Bild vergrößern Die österreichische Raiffeisen Bank International will die Polbank an die Börse bringen. Reuters Bild:

Nach gescheiterten Verkaufsverhandlungen will die österreichische Raiffeisen Bank Tochter Polbank an die Börse bringen – zum Teil zumindest. Raiffeisen-Risikochef Johann Strobl kündigt bereits weitere Einschnitte an.