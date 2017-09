Es mag sein, dass viele Anleger im Fall der E-Mobilität etwas weit in die Zukunft schauen. Bei Tesla legen sie rund 50 Milliarden Euro auf den Tisch für ein Unternehmen, das wegen hoher Anlaufkosten für neue Produktionen in diesem Jahr auf einen Milliardenverlust zusteuert. Bei BMW bekommen sie für den gleichen Preis ein Unternehmen, das 2017 so viele Autos wie noch nie in seiner Geschichte verkaufen und dabei mehr als sieben Milliarden Euro netto verdienen wird.

Wo beide Unternehmen in fünf Jahren stehen werden, ist nicht ausgemachte Sache. Wenn bei Tesla der Hoffnungsträger Model 3 einschlägt und Produktion und Absatz planmäßig hochgefahren werden, kann die Aktie abermals höher stehen, obwohl sie schon heute ausgesprochen teuer ist.