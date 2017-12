FrankfurtDie Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel nicht an ihre deutlichen Verluste vom Vortag angeknüpft. Der Preis für ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar stieg am Morgen leicht um acht Cent auf 61,30 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung stieg um zwei Cent auf 55,98 Dollar.

Für Druck auf die Ölpreise sorgten am Vortag Lagerdaten aus den USA. Zwar sind die Rohölbestände deutlicher gesunken als erwartet. Die Benzinbestände stiegen aber vergleichsweise stark und die US-Ölproduktion stieg auf ein neues Rekordniveau.