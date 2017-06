SingapurDie Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von den starken Vortagesverlusten erholt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stand am Morgen bei 48,40 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 45,99 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung am Ölmarkt. Am Mittwoch hatte noch ein überraschender Anstieg der US-Reserven an Rohöl und Benzin die Ölpreise stark belastet. Die Preise für US-Öl und Brent-Öl waren nach Veröffentlichung der Lagerdaten aus den USA um jeweils etwa zwei Dollar eingebrochen.