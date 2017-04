Frankfurt/MainVerunsicherung an den Finanzmärkten aufgrund geopolitischer Risiken hat den Goldpreis am Dienstag auf den höchsten Stand seit fünf Monaten getrieben. Am späten Nachmittag erreichte der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 1273,81 US-Dollar den höchsten Stand seit dem 11. November 2016.