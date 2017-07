SingapurDie Ölpreise haben am Dienstag die Aufwärtstendenz der vergangenen Handelstage fortgesetzt und leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 52,79 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September stieg um zehn Cent auf 50,27 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den aktuellen Preisanstieg am Ölmarkt mit der Aussicht auf weiter fallende Ölreserven in den USA. In der vergangenen Woche hatte ein unerwartet starker Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl einen kräftigen Preisschub ausgelöst. Am Abend werden Lagerdaten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) erwartet und am Mittwoch die offiziellen Daten der US-Regierung.