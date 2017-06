ZürichDie Schweizer Versandapotheke Zur Rose gibt den Start für den angekündigten Börsengang und will bei ihrem Sprung aufs Parkett in Zürich die Aktien zum Preis von 120 bis 140 Franken ausgeben. Inklusive Mehrzuteilungsoption sollen bis zu 1,9 Millionen neue Titel platziert werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der erwartete Erlös aus dem Initial Public Offering (IPO) von bis zu rund 230 Millionen Franken (212 Millionen Euro) soll in erster Linie in den Ausbau des Geschäfts in Deutschland fließen, wo das Unternehmen unter der Marke „DocMorris“ tätig ist.