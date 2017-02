MünchenSiemens könnte sein Medizintechnikgeschäft womöglich in Amerika an die Börse bringen. „Wir haben uns dazu noch keine abschließende Meinung gebildet, aber wir sehen uns das ganz genau an“, sagte Vorstandschef Joe Kaeser in einem vorab veröffentlichten Interview mit „Euro am Sonntag“. „Wir könnten in den USA daher wohl einen höheren Preis erzielen.“ Siemens will im Laufe des Jahres seine in „Healthineers“ umgetaufte Medizintechniksparte an die Börse bringen, aber weiter die Kontrolle über die Tochter behalten. Noch ist unklar, ob Kaeser die Anteile an Investoren verkauft oder an seine Aktionäre verschenkt wie zuletzt bei Osram.

Der Siemens-Chef brachte weitere Abspaltungen ins Gespräch. „Ich kann mir durchaus eine Zukunft vorstellen, wo wir Anlegern die Möglichkeit geben, nicht nur in ein Unternehmen Siemens Healthineers oder Siemens-Gamesa Erneuerbare Energien gezielt zu investieren, sondern auch in ein leistungsstarkes digitales Industrie-Unternehmen“, sagte Kaeser.