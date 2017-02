FrankfurtDie bayerische Spezialchemiefirma AlzChem geht vorerst nicht an die Börse. Das Unternehmen aus Trostberg legte am Dienstag seine Pläne auf Eis, nachdem sich abzeichnete, dass nicht genügend Investoren innerhalb der Preisspanne bei Alzchem-Aktien zugreifen wollten. Die Zeichnungsfrist sollte am Mittwoch ablaufen. Das Unternehmen prüfe nun „alternative Finanzierungsmöglichkeiten“, erklärte Vorstandschef Ulli Seibel. AlzChem wollte den Erlös des Börsengangs unter anderem für den Ausbau der Produktion des Hühnerfutter-Zusatzstoffs Creamino verwenden. Ein neuer Anlauf an die Börse zu einem späteren Zeitpunkt werde geprüft.