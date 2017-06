WienDas Interesse am österreichischen Strumpf- und Wäschehersteller Wolford an der Wiener Börse hielt sich bis zum Schluss am Freitagabend in Grenzen. Der Kurs des verlustreichen Unternehmens stagnierte bei rund 19 Euro. Nur 6160 Aktien wurden überhaupt gehandelt. Das wird sich in den kommenden Woche grundlegend ändern. Denn die Hauptaktionäre der Wolford AG haben offenbar die Hoffnung auf eine schnelle Wende beim seit Jahren kriselnden Textilunternehmen aufgegeben.

Die WMP Familien-Privatstiftung, die Sesam Privatstiftung und deren Tochter, M. Erthal & Co. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., wollen ihre Mehrheitsbeteiligung an dem Bregenzer Unternehmen verkaufen. Die Wirtschaftsberatungsgesellschaft Deloitte wurde beauftragt einen neuen Kernaktionär zu suchen. Mit dem Verkauf der Anteile soll auch eine Eigenteilmaßnahme verbunden sein. Denn der Bregenzer Hersteller für luxuriöse Strümpfe und Mode braucht dringend frisches Geld. Derzeit ist Wolford in Gespräch mit Banken, um die Liquidität bis zum Eigentümerwechsel zu sichern. Bis wann ein neuer Mehrheitsaktionär für das Unternehmen am Bodensee gefunden werden kann, ist unklar. Wolford war für eine Stellungnahme am Samstag nicht erreichbar.

Bereits seit Jahren kämpft das Textilunternehmen mit über 1500 Mitarbeitern um seine wirtschaftliche Zukunft. Im März überraschte Wolford seine Aktionäre mit schlechten Neun-Monatszahlen. Der operative Verlust (Ebit) betrug in diesem Zeitraum 4,72 Millionen. Im Vorjahreszeitraum wurde noch ein Gewinn von 2,16 Millionen Euro erzielt. Die Unternehmensführen macht neben internen Problemen beim Vertrieb vor allem das schwierige Marktumfeld für das miserable Abschneiden verantwortlich.