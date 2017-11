Frankfurt/LondonBei Profianlegern gibt es derzeit Anzeichen für „irrationale Euphorie“. Dieses Ergebnis liefere die Auswertung der monatlichen Umfrage unter Fondsmanagern, teilte die Bank of America Merrill Lynch am Dienstag mit. Die Risikofreude sei auf Rekordhoch, während die Bargeld-Bestände der Fonds so niedrig lägen wie zuletzt vor vier Jahren.