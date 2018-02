New YorkDie Zeichen stehen auf Sturm an den Börsen. Nach vielen Monaten mit nur geringen Schwankungen und kontinuierlich steigenden Kursen ändert sich jetzt das Bild. Am vergangenen Freitag fiel der Dow Jones Index um 666 Punkte – mehr als beim Schwarzen Freitag 1987. Allerdings entsprach dies damals einem Verlust von 22 Prozent – jetzt sind es gerade einmal 2,5 Prozent.

Trotzdem sind die Anleger aufgescheucht. Sie sind Kursrückgänge in dieser Größenordnung nicht mehr gewöhnt: Ganze zehn Monate in Folge stieg der Aktienindex S&P 500, das gab es zuletzt 1959. Jetzt schreibt das Anlegermagazin Barron's: „Risiko röhrt zurück.“