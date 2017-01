Wachsende Zweifel an einem bevorstehenden US-Wirtschaftsboom haben den Dollar und die internationalen Aktienmärkte am Donnerstag belastet. Anleger seien von der ersten Pressekonferenz Donald Trumps seit seiner Wahl zum US-Präsidenten enttäuscht, sagte BayernLB-Analyst Norbert Wuthe. "Infrastrukturmaßnahmen, Deregulierung, Steuerreform und so weiter - nahezu keine der vielen im Wahlkampf geäußerten Ideen zur Stimulierung der Wirtschaft fanden mehr Erwähnung."

Dies trieb einige Anleger in als sicher geltende Häfen. Der Bund-Future, der auf der zehnjährigen Bundesanleihe basiert, stieg um bis zu 71 Ticks auf 164,19 Punkte. Die "Antikrisen-Währung" Gold legte um 1,3 Prozent zu und war mit 1206,98 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) zeitweise so teuer wie zuletzt vor knapp zwei Monaten. "Für die Märkte gibt es den 'guten Trump' und den 'bösen Trump'", sagte Anlagestratege Ayako Sera von der Sumitomo Mitsui Trust Bank. Die große Frage sei nun: "Kehrt der 'gute Trump' vor seiner Amtseinführung wieder zurück?" Der Milliardär wird am 20. Januar als 45. US-Präsident vereidigt.

Am Aktienmarkt litten vor allem die Pharmawerte unter der Kritik Trumps an hohen Medikamentenpreisen und der Produktion im Ausland. "Die europäischen Firmen haben enge Verbindungen mit den USA, daher verheißen diese Kommentare nichts Gutes für den Sektor", sagte Marktanalyst Jasper Lawler vom Brokerhaus London Capital. Der heimische Branchenindex rutschte zeitweise um 2,3 Prozent ab. Zu den größten Verlierern zählten mit Kursverlusten von bis zu vier Prozent Novo Nordisk aus Dänemark, Shire aus Großbritannien und Novartis aus der Schweiz. In Deutschland gaben Merck 1,4 Prozent nach.

Der US-Pharmaindex hatte am Mittwoch als Reaktion auf Trump bereits um ein Prozent nachgegeben. Die dort notierten Werte wie der "Viagra"-Hersteller Pfizer oder der "Cialis"-Anbieter Eli Lilly lagen im vorbörslichen US-Geschäft am Donnerstag erneut im Minus.