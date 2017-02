New YorkUS-Starinvestor Warren Buffett ist vor der geplanten Übernahme durch Bayer bei dem US-Saatgutkonzern Monsanto eingestiegen. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway kaufte acht Millionen Monsanto-Aktien, wie am Dienstag aus Unterlagen an die Aufsichtsbehörden hervorging. Zudem stockte der Investor in großem Stil bei Apple und Fluggesellschaften auf. So hielt Berkshire Ende vergangenen Jahres 57,4 Millionen Apple-Aktien. Das ist das Vierfache des Anteils von drei Monaten zuvor. Die Beteiligung ist damit rund 7,7 Milliarden Dollar wert.

Bei den vier größten US-Fluggesellschaften American, Delta, Southwest und United Continental griff Buffett ebenfalls beherzt zu und erhöhte seine Anteile dort auf einen Wert von insgesamt 9,3 Milliarden Dollar. Das ist sieben Mal so viel wie Ende September.