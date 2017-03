New YorkDie Anleger in den USA haben sich vor der mit Spannung erwarteten Rede von Notenbankchefin Janet Yellen weitgehend zurückgehalten. Investoren erhoffen sich von dem Auftritt am Freitag in Chicago mehr Klarheit darüber, ob die Zinsen noch im März angehoben werden. Volkswirt Peter Cardillo vom Broker First Standard Financial sagte, er rechne damit, dass Yellen einen solchen Schritt wahrscheinlich vorschlagen werde.

Zum Handelsauftakt in New York tendierte der Dow-Jones-Index in den ersten Minuten knapp 0,1 Prozent fester bei 21.017 Punkten. Nach wenigen Minuten fällt er aber wieder ins Minus auf 20.990 Zähler. Der breiter gefasste S&P-500 notierte wenig verändert bei 2379 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 5863 Punkten auf der Stelle.