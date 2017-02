Mit dem Investieren in diese „großartige Unternehmen“ („Great Businesses“) eröffnet sich für den Investor die Chance, langfristig eine Rendite zu erzielen, die höher ausfällt als die des Gesamtmarktes. Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der S&P 500 Aktienmarktindex seit 1977 bis heute entwickelt hat.

Qualität zahlt sich aus: Wertentwicklung des S&P 500 und eines "großartigen Unternehmens". Nominale Renditen. Die Zeitreihen sind indexiert (Januar 1977 = 100). Quelle: Thomson Financial; eigene Berechnungen. (zum Vergrößern bitte anklicken)

Zusätzlich dazu ist die Kursentwicklung eines „großartigen Unternehmens“ abgetragen, das deutliche höhere Renditen erzielt hat als der Gesamtmarkt. Bei einer durchschnittlichen Rendite von 15,7 Prozent pro Jahr wurden so aus einem US-Dollar bis zum Januar 2017 gut 112 US-Dollar. Ein atemberaubender Wertanstieg von insgesamt 11.100 Prozent!

Langfristig erfolgreiche Investoren mindern dabei ihr Anlagerisiko auf zweifache Weise. Erstens dadurch, dass sie sich genaue Kenntnis verschaffen über ein Unternehmen, sein Geschäftsmodell und seine Erfolgsbedingungen. Dadurch sind sie in der Lage, den Wert des Unternehmens mit hinreichender Genauigkeit abzuschätzen.W

Zweitens dadurch, dass nur dann investiert wird, wenn der Preis, der für die Aktie an der Börse zu zahlen ist, deutlich unter ihrem Wert liegt. Der Investor kommt so in den Genuss einer „Sicherheitsmarge“, die ihn gegen die Folge von möglichen Fehleinschätzungen schützt. Nach dem Motto: Im Einkauf liegt der Gewinn.

Aber, so werden Sie sich fragen, wer hat denn schon die Fähigkeiten, derartige Analysen anzufertigen? Wer sich das persönlich nicht zutraut, kann im Sinne eines „Second best“ in einen breiten Aktienmarktindex-ETF investieren. Das ist in jedem Falle eine Verbesserung gegenüber dem Halten von Euro-Bankeinlagen und -Schuldpapieren.