Im Jahr 1946 in Zürich geboren, Karriere in amerikanischen Geldhäusern und jetzt ein bekannter Investment-Guru mit Hang zu expressivem Pessimismus, wohnhaft in Thailand: So kennt man Marc Faber. In einem Brief an seine Kunden zeigte er sich noch von einer anderen Seite. „Business Insider“ zitiert aus dem Schreiben, das offenbar nur gedruckt vorliegt, in Fabers Blog ist kein Hinweis darauf zu finden.

Der Investor mischt sich darin in die amerikanische Geschichte ein und kritisiert Bestrebungen, Denkmäler für Generäle und Politiker zu demontieren, die im Bürgerkrieg der Jahre 1861 bis 1865 für die Südstaaten gekämpft haben.