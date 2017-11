„Taiwan hängt deutsche Tüftler ab“

Carlos Graf von Hardenberg (43) ist jetzt das Aushängeschild des Fondshauses Franklin Templeton für Schwellenländer-Investments. Der 43-jährige gebürtige Hamburger lenkt seit etwa zwei Jahren die Geschicke von milliardenschweren Aktienfonds und hat in diesem Jahr offiziell Mark Mobius als Fondsmanager großer Schwellenländer-Portfolios abgelöst. Zuvor hatte er auch schon einige Jahre die Verantwortung für die so genannten Frontier-Fonds, die an noch weniger entwickelten Kapitalmärkten investieren. Hardenberg arbeitet seit Ende der 90er Jahre bei Templeton. Von 2006 bis Anfang 2016 hat er mit seiner Familie in Istanbul gelebt, jetzt in London.