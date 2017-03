Trotz steigender Inflation hält die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrer extrem expansiven Geldpolitik mit Anleihekäufen und Niedrigzinsen fest. Das hat EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt klargestellt. Gegen Ende der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz ließ Europas oberster Geldpolitiker allerdings durchblicken, dass er die Geldschleusen nicht ewig sperrangelweit offen stehen lassen kann. Es bestehe nicht mehr das Gefühl, dass das Deflationsrisiko drängend sei, so der EZB-Chef.

Vor allem Kritiker aus Deutschland betonen, dass die Zentralbank die Chance auf eine Rückkehr zur geldpolitischen Normalität mit spürbar höheren Zinsen endlich nutzen sollte.