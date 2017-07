FrankfurtIn Berlin wurde gerade eine der wahrscheinlich teuersten Gewerbeimmobilien in diesem Jahr verkauft – dabei gibt es das Gebäude noch gar nicht. Die Rede ist vom Neubau des Axel-Springer-Verlagshauses an der Ecke Zimmerstraße/Axel-Springer-Straße. Die Immobilie hat sich eine Gesellschaft des norwegischen Staatsfonds, die Norges Bank Real Estate Management für 425 Millionen Euro von Axel Springer gesichert. Verkauft wurde außerdem die angrenzende, zehngeschossige Axel-Springer-Passage an Blackstone und Quincap. Das gesamte Transaktionsvolumen der Verkäufe summiert sich auf 755 Millionen Euro.

Das neue Verlagsgebäude wurde im Rahmen eines sogenannten Forward-Deals an die Norweger veräußert. Bei Transaktionen dieser Art kaufen sich Investoren bereits in der Projektentwicklungsphase von Immobilien ein. Der Kaufbetrag wird dann entweder je nach Baufortschritt bezahlt, oder wie im Falle des Axel-Springer-Neubaus nach Fertigstellung.

Nun folgt also das nächste große Verlagsgebäude. Gebuddelt wird dafür schon seit Ende vergangenen Jahres. Im Mai folgte schließlich die offizielle Grundsteinlegung am Bauplatz, der an der Grenze zwischen den Stadtteilen Mitte und Kreuzberg und am ehemaligen Mauerverlauf zwischen BRD und DDR liegt. Mit dabei war neben Berlins Bürgermeister Michael Müller, Architekt Rem Koolhaas und Verlagschef Mathias Döpfner auch Friede Springer, die Witwe Axel Springers, die mit einem Anteil von 5,1 Prozent den größten Anteil einer Einzelperson hält. Mit den Worten „Einigkeit und Recht und Freiheit“ vollzog sie damals den symbolischen Hammerschlag für den Bau. Nun wurde das Gebäude verkauft.