WashingtonFast ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise liegt nach Ansicht von US-Notenbankdirektor Jerome Powell bei der Finanzierung von Immobilien in den USA weiterhin vieles im Argen. Powell forderte am Donnerstag in Washington eine Reform des Hypothekengeschäfts, da die Zustände „nicht tragbar“ seien. Es gebe systemische Risiken, die durch die Konzentration von Hypotheken in den Büchern der beiden staatlich kontrollierten Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac heraufbeschworen würden. Letztlich würden damit wieder Steuergelder in Gefahr gebracht. Auch wenn sich der Häusermarkt stabilisiert habe, sei es nicht angebracht, sich mit dem status quo zufriedenzugeben, warnte er in einer Rede vor dem American Enterprise Institute.