BerlinDas Verbraucherschutzministerium will Hürden für Kredite an Häuslebauer weiter absenken. Nach Reuters am Donnerstag vorliegenden Informationen geht es dabei vor allem darum, bei Anschlussfinanzierungen kaum tragbare Belastungen für Verbraucher zu vermeiden. „Finanzierungspläne können noch so gut durchdacht sein, das Leben spielt manchmal anders“, sagte Staatssekretär Gerd Billen.

Die Zahlungsfähigkeiten der Wohnungs- oder Eigenheimbesitzer könnte sich unerwartet etwa durch eine Scheidung mit Unterhaltspflichten oder höhere Instandhaltungskosten für die Immobilie verschlechtern. Im schlimmsten Fall könnte eine Anschlussfinanzierung für einen nicht getilgten Kredit verweigert werden. Billen kündigte an, Wege auszuloten, „Verbraucher davor zu schützen, in privat schwierigen Situationen ihr Zuhause zu verlieren“.