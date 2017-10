BerlinBauen in Deutschland hat sich so stark verteuert wie seit neun Jahren nicht mehr. Der Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude kostete im August 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. „Das ist der höchste Anstieg der Preise seit August 2008“, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.

Die Preise beziehen sich auf Leistungen am Bauwerk einschließlich der Umsatzsteuer. Erdarbeiten verteuerten sich mit 4,6 Prozent besonders stark. Bei Klempner-, Gerüst- sowie Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten lag das Plus bei jeweils knapp vier Prozent.