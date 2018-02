Insbesondere der Bau von Einfamilienhäusern, der einen Großteil des US-Wohnungsmarktes ausmacht, zog kräftig an – um 3,7 Prozent.

WashingtonDer Wohnungsbau in den USA startet mit Rückenwind ins Jahr. Im Januar legte die Zahl der begonnenen Neubauten um 9,7 Prozent auf eine Jahresrate von 1,32 Millionen zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist das höchste Niveau seit Oktober 2016. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Wert von 1,23 Millionen gerechnet.