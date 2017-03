London„Gürkchen“, „Walkie Talkie“ oder „Scherbe“: Die Wolkenkratzer in Londons Finanzzentrum sind bekannt für ihre eigentümlichen Spitznamen – und beliebt bei Investoren. Die „Käsereibe“ (offizieller Name: Leadenhall Building), mit 225 Metern eines der höchsten Gebäude, soll nun für umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro (1,15 Milliarden Britische Pfund) verkauft werden. Das teilte das Immobilienunternehmen British Land am Mittwoch in London mit.