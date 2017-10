Wer einen fairen und pflichtbewussten Vermieter sucht, hat hierzulande gute Chancen. Rund 15 Millionen Wohnungen werden von 3,9 Millionen privaten Haushalten vermietet. Laut Schätzungen sollen rund 60 Prozent der Mietwohnungen in Deutschland in der Hand von Privatpersonen liegen. Sie sorgen für ein buntes Angebot an Mietobjekten jenseits von Mietskasernen und Plattenbauten und – was fast noch wichtiger ist – erhöhen seltener die Monatsmiete als die Konzernprofis. Das hat 2015 eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung von 2015 nachgewiesen.

Offenbar ist privaten Vermietern anders als den Wohnungsunternehmen mehr daran gelegen, das gute Verhältnis zu ihren Mietern nicht aufs Spiel zu setzen. Viel lieber scheinen sie es zu bevorzugen, bei einem Mieterwechsel den neuen Bewohnern eine höhere Miete abzuverlangen. Allerdings sind die Möglichkeiten dazu in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt worden, so die IW-Immobilienexperten um Michael Voigtländer, dem Autor der Studie.

„Das Bild des reichen Vermieters, der armen Mietern gegenübersteht, ist also eher eine Ausnahme als die Regel“, sagt Voigtländer vom IW.

Hinzu kommt, dass sich die Renditeperspektiven privater Vermieter in den vergangenen Jahren eingetrübt haben. Die IW-Experten konstatieren das aufgrund der Entwicklung der Zahl privater Vermieter in Deutschland. Die ist zwischen den Jahren 2000 und 2015 um 750.000 auf 3,9 Millionen Haushalte angestiegen. Gemessen am Anteil an der Zahl aller Haushalte ist das eine Steigerung von 7,8 auf 9,3 Prozent. Die Dynamik habe aber in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen, obwohl die Bedingungen für Immobilienkäufe durch starke Konjunktur, günstige Finanzierungskonditionen und hohem Bedarf auf dem Wohnungsmarkt nach wie vor gut oder sogar noch besser geworden sind.