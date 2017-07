Wohnungsmangel und horrende Mieten werden großes Wahlkampfthema. Die Parteien – zumindest jene mit Aussicht auf Regierungsbeteiligung – planen weitreichende Geldgeschenke, sowohl für Familien als auch für Wohnungsunternehmen. Als letzte große Parteien verkündeten CDU und CSU am Montag ihr gemeinsames Wahlprogramm für die Bundestagswahl im September. Gleich an mehreren Stellen wollen sie Wohnungsmarkt, Bauherren und Immobilienkäufer zu entlasten. Dafür wollen sie reichlich Geld in die Hand nehmen. Ein Blick in die Wahlprogramme der großen Parteien: