WashingtonDas Geschäft mit Einfamilienhäusern lief in den USA im Februar so gut wie seit sieben Monaten nicht mehr. Die Zahl der verkauften Neubauten stieg zum Vormonat um 6,1 Prozent auf eine Jahresrate von 592.000 Einheiten, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Plus auf 565.000 gerechnet.