DüsseldorfDie gute Nachricht gleich vorweg: Wer eine Küche von Alno bestellt hat, kann damit rechnen, diese auch zu erhalten. Trotz des Insolvenzantrags rechnet der Küchenhersteller fest damit, alle Aufträge bedienen zu können.

Auch andernfalls haben Küchenkäufer relativ wenig zu befürchten. Entscheidend für sie ist letztlich: Mit wem wurde der Vertrag geschlossen? Und was steht konkret drin? Verbraucher, die eine Alno-Küche erwarten, sollten also zuallererst in den Kaufvertrag schauen und den Vertragspartner identifizieren. In aller Regel kaufen Verbraucher beim Händler – und schließen mit ihm den Vertrag. Die Forderung, die der Käufer gegenüber dem Händler besitzt, muss dann auch erfüllt werden. Heißt: Es besteht Anspruch auf die bestellte Küche.