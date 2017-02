FrankfurtDieses Mal hat der Bundesgerichtshof (BGH) Telekom-Aktionären eine Absage erteilt. Sein jüngster Beschluss im Zusammenhang mit einem Börsengang der Deutschen Telekom fällt zugunsten des Bonner Unternehmens aus (Az.: XI ZB 9/13). Die obersten Bundesrichter sollten beurteilen, ob der Prospekt zum sogenannten zweiten Börsengang der Telekom (DT 2) im Jahr 1999 einen Fehler enthielt – und konnten keinen feststellen. Damit bestätigten sie den Musterentscheid, den das Oberlandesgericht Frankfurt schon im Juli 2013 gefällt hatte (Az.: 23 Kap 2/06).

Die Deutsche Telekom war 1996 erstmals an die Börse gegangen und hatte 1999 und 2000 weitere Aktienpakete am Markt platziert. Die Papiere wurden damals als „Volksaktie“ beworben und waren zur Hochzeit des Neuen Marktes bei Anlegern heiß begehrt. Im Frühjahr 2000 verzeichneten die Anteilsscheine einen Höchststand von 103,50 Euro, danach ging es rapide abwärts. Aktuell befindet sich der Kurs bei rund 16 Euro. Wegen ihrer immensen Verluste haben Tausende Anleger in mehreren Musterverfahren von der Telekom Schadenersatz gefordert.