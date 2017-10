FrankfurtTue Gutes und rede darüber: Wenn es um Spenden geht, sollte man dies am besten auch mit dem Finanzamt tun. Denn Spenden sind steuerlich absetzbar. Voraussetzung: Sie werden ohne Gegenleistung für steuerbegünstigte Zwecke an entsprechende Organisationen geleistet. Außerdem müssen Steuerzahler in aller Regel eine Zuwendungsbestätigung vorlegen

Darüber hinaus sind Spenden nur bis zu einer bestimmten Höhe abzugsfähig – im individuellen Fall bis zu 20 Prozent der eigenen Einkünfte. Allerdings können Spenden, die das aufgrund dieser Tatsache in einem Kalenderjahr nicht berücksichtigt, ins nächste Jahr vorgetragen werden.