Ein Schild mit der Aufschrift «S&K Sachwert AG» steht am 24.09.2015 im Gerichtssaal des Landgerichts in Frankfurt am Main (Hessen) zu Beginn des S&K-Betrugsprozesses auf einem Tisch. Wegen schwerem und bandenmäßigen Betrugs sowie Untreue sind die beiden Firmengründer sowie vier weitere Männer angeklagt. Laut Anklage sollen die Männer mehrere tausend Anleger mit einem verschachtelten Firmen- und Beteiligungssystem um ihr Geld gebracht haben. Den Gesamtschaden beziffern die Ermittler auf mehr als 240 Millionen Euro. Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++