Der Trojaner Wannacry hat Unternehmen auf der ganzen Welt aufgeschreckt. Es war einer der größten bisher bekannten Hackerangriffe und er hat die Verwundbarkeit einer vernetzten Wirtschaft sehr deutlich gemacht. Er lässt auch erahnen, was uns in der Zukunft noch erwartet: Die Frequenz solcher Angriffe sowie die Schadenpotenziale werden weiter steigen, besonders da die Abhängigkeit der Unternehmen von ihren IT-Systemen und der Vernetzungsgrad weiter zunehmen werden.

Es ist keine Frage mehr, ob ein Unternehmen gehackt werden kann, aber die Hürde für Hacker sollte so hoch wie irgend möglich gelegt werden. Unternehmen müssen sich noch besser wappnen, nicht nur um ihren eigenen Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten zu können, sondern auch um die Daten ihrer Kunden sowie die eigene Reputation zu schützen. Dabei steht die Schadenprävention mit stringenten Schutzkonzepten gegen aktuelle Bedrohungen an erster Stelle. Das ist allerdings nicht trivial. Bei großen Unternehmen, die eine sehr komplexe IT-Landschaft haben, können notwendige Sicherheitsupdates einige Zeit in Anspruch nehmen. Kleinere Unternehmen haben oft nicht das notwendige spezialisierte IT-Knowhow im Haus, um ihre Systeme immer auf dem neuesten Stand zu halten.