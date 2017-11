Bild vergrößern Oliver Noelting ist ein Sparfuchs: Er legt zwei Drittel seines Gehalts für die Frührente zurück.

Viele Deutsche könnten ohne zu arbeiten jahrelang von ihrem Vermögen leben, sagt eine Studie. Oliver Noelting will das auch. Im Interview erklärt der sogenannte Frugalist, wie er schon mit 40 in Rente gehen will.