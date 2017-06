DüsseldorfDie schönsten Wochen des Jahres sind für viele die Urlaubszeit. Die Deutschen lassen sich ihre Reisen einiges kosten, ihre Urlaubskassen sind gut gefüllt. Im Schnitt geben sie 4307 Euro pro Jahr für Strandurlaube auf den Balearen oder in der Karibik, Sportwochen in den Bergen oder an der See und Kulturtrips in tolle Städte sowie ferne Länder aus. Viele sparen sogar extra dafür – lieber übrigens als für die private Altersvorsorge. Das zeigt das aktuelle Anlegerbarometer der Fondsgesellschaft Union Investment.

Jeder Zweite hat in der Vergangenheit bereits ganz gezielt für eine größere Reise gespart. Knapp jeder Vierte legt derzeit monatlich Geld für seinen Urlaub zurück, ohne eine konkrete Reise gebucht zu haben. Von den Anlegern, die regelmäßig für die freien Tage sparen, stockt mehr als die Hälfte die Urlaubskasse um 50 bis 200 Euro im Monat auf. 38 Prozent sparen monatlich sogar mehr als 200 Euro.