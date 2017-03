„Wovor haben Sie Angst, wenn Sie an das Älterwerden denken und was hoffen Sie, wenn Sie an das Älterwerden denken?“ Diese Fragen stellten Forscher des Sinus-Instituts für psychologische und sozialwissenschaftliche Forschung und Beratung im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft insgesamt 1000 Deutschen zwischen 40 und 55 Jahren – also den Rentnern von morgen. Heraus kam die Studie „Ruhestand 2040“, die Auskunft darüber gibt, wie die Rentner der Zukunft auf das Alter blicken.