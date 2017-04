LondonNach einem massiven Rückgang im vergangenen Jahr werden laut Rating-Agentur AM Best politische Unsicherheiten größere Übernahmen in der europäischen Versicherungsbranche verhindern. Die Fusionen mit mindestens einem Versicherer seien 2016 um 72 Prozent eingebrochen und hätten nur noch ein Volumen von fünf Milliarden Dollar erreicht.