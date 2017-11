Aus dem Silicon Valley habe ich eine besondere Energie mitgenommen. Ich habe dort gelernt, ja, fast schon gespürt, welch eine enorme Kraft es einem verleiht, eine Vision zu haben – und daran zu arbeiten, diese Schritt für Schritt in die Wirklichkeit umzusetzen. Gemeinsam mit Kajetan von Armansperg habe ich nach meiner Rückkehr nach Deutschland das Start-up Leapsome gegründet. Wir bieten Unternehmen eine Plattform, über die sich Mitarbeiter kontinuierlich Feedback geben können – und so jeder die Fähigkeiten weiterentwickeln kann, auf die es ankommt. Wir arbeiten in engem Austausch mit unseren Kunden daran, dass jeder Mitarbeiter Verantwortung für seine eigene Entwicklung übernimmt, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter wirklich coachen, dass Unternehmen zu Orten des kontinuierlichen Lernens werden.

Wir wollen etwas zurückgeben: Den hiesigen Firmen etwas an die Hand geben, um die enormen Herausforderungen der Arbeitswelt von morgen zu meistern. So wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass Deutschland auch für unsere Kinder und deren Kinder ein lebenswertes Land sein wird.

Allem Genörgel zum Trotz, sind die Bedingungen für Gründer in Deutschland gut: Es gibt hier echte Talente und die Europäische Union ermöglicht zudem, ohne große Hürden und Kosten auch den gesamten europäischen Talentpool anzuzapfen. Zwar gibt es hier nicht so viele Start-ups wie in San Francisco oder in Boston an einem Fleck. Aber immer noch genug, um sich auszutauschen und Rat zu suchen. Der Konkurrenzkampf unter den Gründern ist in Berlin noch nicht so heftig wie im Valley. Und es gibt auch hier mehr und mehr Risikokapital.

Dennoch: Um eine der führenden oder besser noch die führende Plattform für kontinuierliches Feedback und personalisiertes Lernen aufzubauen, werden wir in nicht allzu ferner Zukunft auch den amerikanischen Markt in Angriff nehmen. Er ist größer. Und die dortigen Unternehmen sind offener, auf Dienste wie unsere zu setzen. Deutschland aber wird immer unsere Heimat bleiben. Auch für unsere Firma.