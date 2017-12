Mehr Meter. Mehr Meter in der Länge, mehr in der Breite. Mehr Kabinen, mehr Passagiere. Mehr Schiffe auf den Weltmeeren. Mehr von allem. Nun auch vom Meer. Das ist das Versprechen, dass die private Reederei MSC Cruises den Gästen ihres neuen Flaggschiffs, MSC Seaside, gibt. Es ist das erste von sechs neuen Schiffen, die MSC bis 2020 aufs Wasser schicken will. Und es zeigt die Richtung, in die die Reise gehen soll.

Nur wenige Tage, nachdem die Seaside von der Werft Fincantieri unweit von Triest der Reederei übergeben wurde, beherrscht sie festgezurrt am Pier das Stadtbild – es ist in Wassernähe schlicht das höchst und massivste Haus – und hat auf den ersten Blick überall Balkone. 1315 Kabinen von 2066 haben einen. Platz ist kostbar auf einem Schiff, dessen Bau 800 Millionen Euro gekostet hat.