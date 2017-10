Waren es nicht vielleicht eher Absatzschwierigkeiten, die es nötig machten, sich für den Export zu interessieren? Am Ende ist es natürlich ein Wirtschaftsgut, das wir herstellen und verkaufen müssen. Aber wir exportieren gerade mal 25 Prozent unseres Fleischs, der Rest verbleibt in Japan.

Sollte der Exportanteil höher sein? Dem stehen auch die hohen Zölle entgegen. Unser Fleisch kostet in Europa etwa drei Mal so viel wie in Japan. Wir hoffen aber, dass durch ein Abkommen zwischen Europa und Japan diese Zölle wegfallen, so dass mehr Menschen Kobe-Fleisch genießen können. Die Menge, die in Japan produziert wird, ist aber nicht gestiegen. Im Gegenteil, es sind weniger geworden. Es werden im Jahr etwa 60.000 Tiere zu Kobe-Beef verarbeitet.

Kyuoko Takana ist in zweiter Generation Rinderzüchter. Er gewann drei Mal in Folge die nationalen Meisterschaften für Züchter von Kobe-Rindern.

Was ist so besonders an Kobe-Beef?

Zunächst muss man einige Begriffe klären. Solange die Kuh lebt, heißt sie Tajima, das ist eine Rasse, die so seit 2000 Jahren in Japan gehalten wird. Sie wurden in dieser Zeit mit keiner anderen Rasse gekreuzt. Nicht von allen Tieren, die gezüchtet werden, wird anschließend auch Kobe-Beef hergestellt. Und von den Tieren, die die Voraussetzungen erfüllen, werden nur die besten Teile genommen und als Kobe-Beef deklariert, die auch aus der Präfektur Hyogo mit dem Verwaltungssitz Kobe stammen müssen. Die Haltungsbedingungen sind sehr aufwändig.

Stimmen die Klischees, die landläufig über japanische Kobe-Rinder berichtet werden, zum Beispiel dass sie massiert werden und Bier trinken?

Einige der Geschichten stimmen, ja. Aber sie werden nicht massiert, sie werden gebürstet. Es geht dabei nicht allein um die mechanische Wirkung, sondern auch die Zuwendung, die das Tier erfährt. Jeder Mitarbeiter hat deswegen einen festen Stamm an Tieren, um die er sich kümmert. Und sie bekommen kein Bier, sondern die Maische, die bei der Produktion von Bier anfällt. Aber wir benebeln die Ställe im Sommer zum Beispiel auch, um die Tiere zu kühlen. Wir halten derzeit 270 Tiere und sind damit einer der größeren Betriebe. Wir würden gerne mehr halten, es ist aber recht schwer, den Betrieb zu vergrößern.