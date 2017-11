Die ist in diesem Fall aber eher schwer auszumachen. Die Verwechslungsgefahr beruht immer auf einer zweigliedrigen Prüfung. Dafür muss man sowohl Zeichenähnlichkeit als auch Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit prüfen. Bei der Zeichenähnlichkeit kommt es aber nicht nur auf den geschriebenen Namen an, sondern auch darauf, wie die Worte ausgesprochen klingen. Und wenn man etwas undeutlich spricht, kann „Yoko Ono“ und „Yoko Mono“ möglicherweise verwechselt werden. Rein phonetisch sind sich die beiden Zeichen durchaus ähnlich.

WirtschaftsWoche: Im Hamburg darf ein Barbesitzer sein Lokal nicht mehr „Yoko Mono“ nennen und seine zweite Bar wohl auch bald nicht mehr „John Lemon“. Wie weit müssen sich Markennamen unterscheiden, damit man keine Schreiben von Anwälten bekommt? Markus Brehm: Feste Regeln sind in diesem Bereich nur schwer zu finden. Was ausgeschlossen werden muss, ist die Verwechslungsgefahr.

Nun ist Frau Ono allerdings nicht als Barbesitzerin berühmt geworden, sondern als Künstlerin. Wie steht es um das Kriterium der Warenähnlichkeit? Ich weiß leider nicht, in welchen Geschäften Yoko Ono tätig ist. Allerdings ist auch die Wechselwirkungstheorie zu bedenken. Diese besagt, je ähnlicher zwei Zeichen sind, umso weniger Anforderungen sind an die Waren- beziehungsweise Dienstleistungsähnlichkeit zu stellen.

Wie weit müssen denn die Wörter oder Klänge eines Namens auseinanderliegen? Gibt es dafür feste Kriterien?

Feste Schablonen gibt es nicht. Das hängt immer ganz vom Einzelfall ab. Vor Kurzem gab es in Frankfurt etwa den Fall des Burgerladens „Guter Bulle“, der aufgrund seines Namens einen Rechtsstreit mit „Red Bull“ hatte. Letztlich musste der Burgerladen sich umbenennen. Es gibt also Richter, die durchaus eine Verwechslungsgefahr zwischen „Guter Bulle“ und „Red Bull“ sehen. Die Verwechslungsgefahr kann also sehr weit ausgelegt werden, muss aber immer im Einzelfall geprüft werden.

Um welche Summe geht es in solchen Streitigkeiten? Kann das auch zu rückwirkenden Zahlungen führen?

Ja, eine Markenrechtsverletzung, also die Verwendung eines Zeichens, das ich nicht verwenden darf, löst selbstverständlich Schadenersatzansprüche aus. Soweit ich weiß, gab es die Bar „Yoko Mono“ ja schon mehrere Jahre. Da könnte man wahrscheinlich auch einen Schadenersatzanspruch konstruieren, der auf die Herausgabe eines sogenannten Verletzergewinns hinausläuft. Es wäre also zu prüfen, welche Gewinne der Barbesitzer durch die Verwendung des Namens „Yoko Mono“ gemacht hat. Diese Gewinne könnten dann als Schadenersatz herauszugeben sein.