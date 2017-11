Scharm el ScheichDer ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat den Iran zur Beendigung seiner „Einmischung“ in die Angelegenheiten der Region aufgefordert. „Die Sicherheit am Golf ist eine rote Linie und andere müssen damit aufhören, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen und nicht an einer Eskalation von Spannungen arbeiten“, sagte er am Mittwoch. „Ich bin gegen Krieg, wir können Krisen mit Dialog lösen“, sagte Al-Sisi, als er nach der Möglichkeit eines Kriegs mit dem Iran oder der Hisbollah gefragt wurde.