VW hatte 2015 zugegeben, eine derartige Software in den USA eingesetzt zu haben. Daraufhin stießen mehrere EU-Staaten eigene Ermittlungen an. Diese ergaben, dass der Ausstoß gesundheitsschädlicher NOx-Gase in Wahrheit bis zu 15 mal über den Grenzwerten liegt und der Einsatz von Schummel-Software weit verbreitet ist. Um eine Wiederholung des Skandals zu verhindern, hat die EU-Kommission vorgeschlagen, die Regeln für die Zulassung und Überprüfung von Fahrzeugen in der ganzen Union zu ändern. Allerdings müssen die Mitgliedstaaten noch zustimmen.