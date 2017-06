BrüsselDie Nato-Staaten wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehrere Tausend Soldaten zusätzlich nach Afghanistan schicken. Angaben aus Bündniskreisen zufolge sollen sich künftig rund 15.800 Soldaten an dem Einsatz zur Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte beteiligen. Zuletzt standen dafür lediglich etwas mehr als 12.000 Soldaten zur Verfügung.

Hintergrund der geplanten Truppenaufstockung, die an diesem Donnerstag bei einem Verteidigungsministertreffen in Brüssel bekannt gegeben werden soll, ist das Wiedererstarken der radikalislamischen Taliban in Afghanistan. Die Sicherheitslage in dem Land hat sich seit dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes Ende 2014 deutlich verschlechtert. Dieser war gestartet worden, nachdem am 11. September 2001 Al-Kaida-Terroristen die USA angegriffen hatten.