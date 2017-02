KabulEin ranghoher Anführer der radikal-islamischen Taliban ist bei einem US-Luftangriff in Afghanistan getötet worden. Wie die Taliban am Montag bestätigten, starb Mullah Abdul Salam am Sonntag bei einem Luftschlag in der nördlichen Provinz Kundus.

Bei dem Angriff seien neun weitere Taliban-Kämpfer getötet worden, sagte ein Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums.