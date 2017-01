KabulIslamistische Talibankämpfer haben in der umkämpften südafghanischen Provinz Helmand ein Bezirkszentrum gestürmt. Ein Stammesältester, Hadschi Saifuddin Sanginwal, berichtete am Montag, sie hätten nach stundenlangen Kämpfen im Bezirk Sangin das Polizeihauptquartier und das Gebäude der Bezirksregierung erobert. Die Sicherheitskräfte hätten sich in ein nahes Lager zurückgezogen. Beide Seiten hätten Verluste erlitten.

Die Sprecher von Gouverneur und Polizei sagte dagegen, die Taliban seien zurückgeschlagen worden. Provinzbeamte sind vom Nationalen Sicherheitsrat des Landes dazu angehalten worden, nicht schlecht oder im Detail über die Sicherheitslage zu sprechen.